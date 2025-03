Académica: Ba-Sy teve querer e sangue frio

Passaram 83 dias – dois meses e três semanas – deste a última vitória: um 3-0 em Santarém. A contagem regressou agora ao zero, depois da vitória, este sábado, em casa, frente ao Sp. Covilhã, por 2-1.

A receção aos “leões da Serra” foi decidida nos últimos instantes, já para lá do tempo adicional mínimo concedido pelo árbitro, num penálti cometido pelo guardião visitante sobre o avançado Gabriel Morais. Ba-Sy, que tinha marcado o empate na 1.ª parte, fez o “bis” e levou o prémio de “homem do jogo”.

O treinador tinha prometido e fez mudanças para “castigar” a falta de atitude de alguns jogadores: Obiora e Duarte Carvalho entraram para os lugares de António Montez e Fran Pereira, respetivamente, no meio-campo. Na frente Lucas Henrique deu lugar a Jordan. André Serra também voltou ao centro da defesa, ainda que, aparentemente, por razões diferentes dos anteriores.

As mexidas podem ter surtido efeito. Ou então foi o golo madrugador que obrigou a “dar ao chinelo”.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS