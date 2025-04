Abril celebra-se de várias maneiras e feitios em Coimbra

Arrancaram ontem as comemorações populares do 25 de Abril em Coimbra. Até ao final de maio vão ser inúmeras as atividades realizadas pelas associações, sindicatos e muitas outras entidades do concelho de Coimbra.

A Revolução dos Cravos será relembrada e celebrada através do cinema, de exposições, oficinas, teatro, desporto, palestras ou manifestações.

Na apresentação das comemorações populares dos 51 anos do 25 de Abril em Coimbra, Alfredo Campos, membro da comissão executiva das celebrações, salientou a união de muitos intervenientes do concelho.

“Conseguimos reunir as forças vivas de Coimbra. O ano passado tivemos um boom muito grande por serem os 50 anos do 25 de Abril, mas este ano temos muitas associações a colaborar”, garantiu.

