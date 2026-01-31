O abastecimento de água está hoje totalmente restabelecido no concelho de Coimbra e o fornecimento de eletricidade está ainda condicionado para 2.400 habitações, revelou ontem a Câmara.

“O Município de Coimbra informa que o abastecimento de água já se encontra totalmente restabelecido em todo o concelho e que o número de habitações sem fornecimento de eletricidade foi significativamente reduzido, passando de cerca de 10.000 para 2.400, devido aos trabalhos de reposição em curso, na sequência da passagem da depressão Kristin”.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara recordou que, no pico da ocorrência, cerca de 1.000 habitações ficaram sem água, situação maioritariamente causada pela falta de energia elétrica nas estações elevatórias”.

“No que se refere ao fornecimento de eletricidade, permanecem 2.400 habitações afetadas, sobretudo nas zonas de Casal dos Penedos, Anaguéis, Abelheira, Trémoa, Mourelos, Zona Industrial da Pedrulha, bem como em cerca de metade de Almalaguês e Moinho de Vento, segundo informações da E-Redes”. o que pode aumentar.