AAC opõe-se ao Governo por possível aumento das propinas

A Associação Académica de Coimbra (AAC) enviou ontem uma carta ao primeiro-ministro e ao ministro da Educação a opor-se ao possível descongelamento das propinas no ensino superior, após a RTP ter revelado ontem que o Governo vai incluir a medida no próximo Orçamento do Estado.

A carta, assinada pelo presidente da Direção-Geral da AAC (DG/AAC), Renato Daniel, diz que a intenção de descongelar as propinas no ensino superior “constitui um verdadeiro retrocesso nas conquistas sociais alcançadas ao longo das últimas décadas”.

Segundo a carta enviada a Luís Montenegro e a Fernando Alexandre, os estudantes solicitaram “uma audiência urgente para discutir esta questão de forma aprofundada”.

