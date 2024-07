AAC aposta na captação de jovens para as áreas da literatura

“Inverter a tendência da baixa participação de jovens na literatura” é o desejo da Associação Académica de Coimbra (AAC) para os próximos anos. Esta instituição da cidade entende que são cada vez menos os jovens que se dedicam a esta área, mas a solução não passa por baixar os braços.

Realizou-se ontem no Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra, a cerimónia de apresentação do Livro de Contos dos Vencedores e Menções Honrosas das 1.ª, 2.ª e 3.ª edições do Prémio Literário Manuel Alegre. A captação de jovens para a cultura e mais concretamente para a literatura, é a grande meta do concurso promovido pela AAC.

“Na 1.ª edição tivemos a participação de cerca de três centenas de jovens. Este número tem vindo a descer, mas não perdemos a esperança e, por isso, faço um apelo a todos os estudantes para que não tenham medo de arriscar a colocar os seus pensamentos e ideias num papel e posteriormente transpô-los para uma obra”, disse Renato Daniel, presidente da Direção-Geral da AAC, no momento da apresentação do livro que aborda as três edições do concurso.

