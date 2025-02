“A nossa aposta estratégica na Figueira é muito forte”

A Universidade de Coimbra (UC) demorou 700 anos a chegar à Figueira da Foz, considerando que só no corrente ano letivo iniciou cursos conferentes de grau académico, uma licenciatura e dois mestrados.

Agora que já está na cidade-praia, a mais antiga universidade portuguesa mostra-se imparável, por sua conta ou em parceria com entidades a ela ligada, como o MAREFOZ e o Seapower (ambos já instalados e em crescimento na Figueira da Foz), o Município da Figueira da Foz, o setor privado e outros parceiros.

“A UC não tem vontade de parar porque a aposta estratégica na Figueira da Foz é muito forte. Enquanto eu for reitor, será muito claro que temos de fazer crescer e consolidar o ecossistema da UC na Figueira da Foz”, afiançou o reitor, Amílcar Falcão, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

