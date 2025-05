“A corrida mais bonita de Portugal” já tem o dobro de inscritos

O objetivo do vereador Manuel Domingues é o de que a “A corrida mais bonita de Portugal” chegue aos cinco mil participantes. Ontem de manhã, segundo avançou a organização, já estavam inscritos 3300, o dobro dos participantes do ano passado.

O prazo para as inscrições – feitas no sítio da internet com o nome da corrida – termina a 8 de junho. A prova realiza-se no dia 15 do mesmo mês.

A primeira edição da prova, em 2024, ligou a Praia de Quiaios e a Tamargueira, em Buarcos, num percurso de oito quilómetros. Este ano, “A corrida mais bonita de Portugal” mantém o sítio da partida, às 09H30, mas aumentou o trajeto para 10 quilómetros, indo até à Torre da Relógio, na Figueira da Foz.

