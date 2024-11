50 jovens debatem futuro da Europa na Pampilhosa da Serra

Cinquenta universitários de vários pontos do país pensaram, debateram e projetaram o futuro da União Europeia, numa jornada de três dias, em Pampilhosa da Serra, durante a VII Academia Europa, promovida pelo Europe Direct Região de Coimbra.

De 16 a 18 de novembro, os jovens foram desafiados a “sair da caixa” e, através de sessões dirigidas por especialistas, políticos e responsáveis de várias entidades, incentivados a escrutinar assuntos de importância crucial para o presente e futuro da Europa.

A criação do exército europeu e a relação da EU com a NATO, “BRICS: Oportunidades e Obstáculos”, a simulação do processo legislativo da EU – Pacto Rural Europeu ou “O Futuro da EU: Relatório Draghi”, foram alguns dos temas trazidos para esta Academia.

