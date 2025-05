40 momentos culturais no Festival das Artes QuebraJazz

A 16.ª edição do Festival das Artes QuebraJazz, a maior de sempre, vai celebrar, em Coimbra, a alegria dos encontros, com 40 momentos culturais, envolvendo 180 artistas, a decorrer maioritariamente na Quinta das Lágrimas e nas escadas do Quebra Costas.

“Em 2025 celebra-se o tema ‘Encontros’, que inspiram, unem mundos e vozes distintas, e nos lembram que é na partilha que a arte ganha alma e se torna verdadeiramente viva. Vamos ter uma programação vibrante, com a diversidade das expressões artísticas, cruzamento de culturas e diálogo íntimo com a cidade de Coimbra”, destacou Miguel Lima, da direção da Fundação Inês de Castro.

