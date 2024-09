2 500 pessoas passaram pelo Convento São Francisco durante o “Cem Portas”

A 7.ª edição do “CEM Portas – O Convento aberto à cidade”, que decorreu no passado fim de semana, levou ao Convento São Francisco (CSF) cerca de 2.500 pessoas, de acordo com dados avançados pela autarquia.

Os dez espetáculos do programa contaram com a participação de cerca de duas mil pessoas e as instalações do “Dar A Ouvir” acolheram a visita de 510 pessoas.

A maioria dos espetáculos decorreu nos espaços exteriores do Convento e nem as condições climatéricas adversas afastaram as centenas de pessoas que participaram nos espetáculos de sábado à noite.

“Esta edição ficou, assim, marcada pela elevada afluência de públicos e pela programação eclética que aproximou o convento à cidade, numa clara aposta do Município em divulgar o potencial deste importante equipamento cultural municipal”, adianta a mesma nota.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt