Violento acidente mata músico em Soure

Um homem de 30 anos morreu ontem após uma colisão rodoviária na Estrada Nacional 342, na localidade de Cavada (concelho de Soure), informou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da GNR de Coimbra.

A vítima mortal é Pedro Santos, guitarrista da banda Kremlin, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do grupo musical.

A banda tinha um concerto marcado para esta noite em Alfarelos e amanhã em Perosinho (Vila Nova de Gaia), ambos já cancelados. No entanto, de acordo com o agente do grupo, por razões contratuais, estavam ontem a ser procurados substitutos para garantir os espetáculos.

O alerta para o acidente, envolvendo uma viatura ligeira e um motociclo, foi às 18H15. “O condutor do motociclo foi projetado pelo embate e acabou por falecer”, referiu fonte da GNR em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Segundo a mesma fonte, não houve feridos. “Além da vítima mortal, registaram-se danos materiais”.

Motociclista projetado

cerca de 200 metros

Também ao DIÁRIO AS BEIRAS, o adjunto Jorge Carvalho, dos Bombeiros Voluntários de Soure, revelou como aconteceu o acidente.

“As duas viaturas iam no mesmo sentido. O carro ia à frente e o motociclo atrás. A primeira viatura cortou à direita, e o condutor do motociclo não se terá apercebido, embatendo violentamente na parte frontal do carro. O homem foi projetado cerca de 200 metros”, descreveu.

