Tradição cervejeira de Coimbra e enologia do Dão unem-se e criam cerveja artesanal

A cervejeira Praxis e o enólogo Carlos Lucas criaram uma cerveja que junta a casta Encruzado, do Dão, com a cerveja artesanal de Coimbra, bebida que nasceu da “vontade de juntar dois produtos icónicos da região Centro”.

Num comunicado de imprensa hoje divulgado, lê-se que “a cerveja de Encruzado by Carlos Lucas & Praxis” é “uma ‘Grape Ale’ que combina o melhor da casta Encruzado, ícone do Dão, com a excelência da cerveja artesanal de Coimbra”.

“Este projeto é um exemplo claro do que podemos alcançar quando juntamos tradição e inovação. Queremos criar algo que celebre a nossa região e, ao mesmo tempo, desafie as expectativas do público”, afirmou o enólogo Carlos Lucas, citado no comunicado.

Por seu turno, o CEO da Praxis, Pedro Baptista, disse acreditar que a cerveja artesanal produzida pela empresa, “em parceria com o trabalho do Carlos Lucas, demonstra o potencial de unir mundos aparentemente distintos, como o vinho e a cerveja”.

A cervejeira Praxis foi fundada em 2007 com o objetivo de resgatar a produção de cerveja de Coimbra, recuperando as marcas Topázio e Onyx.

Anunciada como “a primeira cerveja de Encruzado do mundo”, o consórcio salientou que esta “é considerada a mais nobre casta do Dão, sendo conhecida pela sua versatilidade e capacidade de produzir” dos melhores vinhos de Portugal. O enólogo Carlos Lucas decidiu explorar esta capacidade também na área da cerveja.

“Este perfil foi cuidadosamente explorado no processo de criação da cerveja, sendo que o perfil aromático típico e a acidez da casta foram os elementos que mais se quis preservar, para criar uma cerveja séria, mas refrescante”, adiantou.

O processo de harmonização dos elementos da cerveja artesanal com o perfil da casta obrigou “a um diálogo entre enólogo e mestre cervejeiro, para compreender as particularidades dos dois mostos, e obter um produto que se pudesse chamar” cerveja.

O resultado “honra as tradições da Praxis e a identidade de Encruzado”, destacou.

Segundo as notas de prova da ‘Grape Ale’ de Encruzado by Carlos Lucas & Praxis, a cerveja tem “cor amarelo-limão opaca”, sendo que no aroma “a contribuição da uva Encruzado é evidente, com notas frescas de citrinos, flores brancas e um leve toque mineral que se entrelaça harmoniosamente com nuances clássicas de banana e especiarias”.

Já ao nível do sabor, “o corpo suave do malte e a acidez vibrante da Encruzado criam um equilíbrio surpreendente”, apresentando-se como uma “degustação refrescante e complexa, com uma textura aveludada e uma efervescência moderada”.

Disponível em garrafas de 75 cl, esta ‘Grape Ale’, hoje lançada, tem preço recomendando de nove euros e está disponível no sítio na Internet da cervejeira de Coimbra e, a partir de terça-feira, neste espaço.