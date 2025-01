Reviver cânticos natalícios na Igreja de Santa Cruz no sábado

O Grupo Etnográfico da Região de Coimbra (GERC) promove neste sábado, pelas 18:00, o XIX Reviver os Cânticos do Ciclo Natalício, “evento dedicado à celebração do espírito natalício e à preservação das tradições musicais da época”.

A Igreja de Santa Cruz, na Baixa histórica da cidade de Coimbra, será o palco deste “encontro cultural, que contará com a participação especial da Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim, convidada para enriquecer esta edição com as suas interpretações tradicionais”.

A iniciativa, de entrada livre, “insere-se na missão do GERC de promover o folclore e a etnografia da região, trazendo ao público um espetáculo que une espiritualidade e cultura popular”, refere uma nota do Grupo.