Paris2024: Leandro Ramos falha final do lançamento do dardo

O lançador português Leandro Ramos falhou hoje o apuramento para a final do lançamento do dardo dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao concluir o Grupo A no 14.º lugar.

O lançador natural de Oliveira do Bairro, 23 anos, fez um primeiro lançamento a 75,73 metros e nulos nos dois restantes, o que lhe conferiu o 13.º lugar do grupo, já fora dos 12 que se apuram para a final.

O atleta do Benfica, que se estreava em Jogos Olímpicos, é o detentor do recorde nacional, com 84,78 metros, que seriam suficientes para a presença na final, cuja marca de apuramento direto estava fixada em 84,00.