Opinião: As Vacinas contra a Gripe e a COVID 19

As Vacinas contra a Gripe e a COVID 19 estão novamente disponíveis para aplicação quer em farmácias quer nos Centros de Saúde.

A vacina contra a gripe está recomendada para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, grávidas e outros grupos de risco, nomeadamente as pessoas a residir em lares, unidade cuidados continuados integrados, pessoas que são apoiadas no domicílio, reclusos e os profissionais que prestam serviço nas mais diversas situações em que há contacto com numerosos cidadãos.

Estão especialmente indicadas para as pessoas com doenças cardíacas graves, doenças renais crónicas, doenças pulmonares crónicas, diabéticos e outros grupos de risco.

A vacina contra a COVID 19 está especialmente indicada nas pessoas com mais de 60 anos de idade e em qualquer idade para as pessoas que tem doenças crónicas com risco grave.

A vacinação é de uma forma geral também aconselhada a todas as pessoas que prestam cuidados ou que convivem com grupos de risco e nomeadamente aos profissionais dos infantários e creches.

A vacinação pode ser feita nas farmácias até aos 84 anos.

Nas instalações do Serviço Nacional de Saúde podem ser aplicadas a todos a todos os cidadãos, mas em especial aos que tem mais de 85 anos.

É também da responsabilidade destas unidades a aplicação das vacinas em lares e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

A vacinação para os grupos elegíveis não necessita de receita médica, sendo apenas necessário o seu agendamento prévio.

As administrações destas duas vacinas podem ser feitas em simultâneo, mas qualquer cidadão é livre de escolher apenas uma.

De referir que as pessoas que tiveram COVID 19 recentemente deverão aguardar até seis meses para serem vacinados.

Nos casos em que a pessoa se encontra doente, em especial doenças respiratórias, podem ser vacinadas, ainda que tenham sintomas desde que esses sintomas não sejam graves.

Não esquecer que a aplicação dessas vacinas deve ser sempre registada no boletim de vacinas.

Em caso de dúvida deve sempre recorrer ao seu profissional de saúde para aconselhamento.