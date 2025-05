Morreu candidato do PSD à Câmara de Miranda do Corvo

Faleceu esta noite Paulo Silva, candidato à presidência da Câmara Municipal de Miranda do Corvo pelo PSD. Segundo foi possível apurar, tratou-se de uma situação de morte súbita.

Paulo Fernando da Costa da Silva tinha 60 anos, era natural de Coimbra e, desde 2007, gerente da agência de Miranda do Corvo da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra.

A nível do associativismo e de voluntariado fez parte de várias direções em diversas coletividades do concelho.

No plano político, era vereador da Câmara de Miranda do Corvo e tinha sido indigitado como candidato à liderança do município no final de 2024.

Antes, foi membro da Assembleia Municipal e representante na outrora CIM do Pinhal Interior.