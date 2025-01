Lousã: Câmara aprova moção para manter helicóptero a operar todo o ano

A Câmara da Lousã aprovou por unanimidade, em reunião do executivo municipal, uma moção que defende “a continuidade, em regime de permanência”, no aeródromo municipal, do helicóptero do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

A moção já foi enviada ao primeiro-ministro, ministra da Administração Interna, secretário de Estado da Proteção Civil, presidente da Agência Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e ao presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais.

ANEPC quer atividade temporária

Esta tomada de posição surgiu depois da intenção manifestada pela ANEPC, e transmitida pelo comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, de atribuir atividade temporária, entre 15 de abril e 31 de outubro, ao helicóptero sediado no Aeródromo a Lousã.

Confrontada com esta possibilidade, a autarquia “manifestou prontamente, por escrito e publicamente, através do presidente da câmara, a sua total oposição, reiterando e fundamentando a relevância da operação deste meio durante todo o ano”.

