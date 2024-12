Liliana Pimentel é candidata do PS à Câmara de Condeixa nas autárquicas de 2025

A docente universitária Liliana Marques Pimentel vai ser a candidata do PS à Câmara de Condeixa-a-Nova nas eleições autárquicas de 2025, anunciou hoje o partido.

A escolha de Liliana Pimentel, de 45 anos, para protagonizar a candidatura socialista à Câmara Municipal resultou de uma votação da Comissão Política Concelhia do PS, em reunião realizada na noite de terça-feira, em que 28 membros do órgão (68%) se pronunciaram a favor e 19 contra.

“Agradeço aos militantes a confiança depositada em mim”, afirmou a candidata, líder local do PS, no final da votação, de acordo com um comunicado enviado hoje pela Concelhia à agência Lusa.

Liliana Pimentel prometeu trabalhar “para merecer a confiança de todos os condeixenses” nas próximas autárquicas.

Atualmente, o executivo é liderado por Nuno Moita, que cumpre o terceiro mandato e cuja lista, em 2021, não incluiu Liliana Pimentel, então vice-presidente da Câmara, desde 2013, com os pelouros da gestão financeira autárquica, educação e formação profissional, ação social, cultura e geminações.

Doutorada em gestão, na especialidade em contabilidade e finanças, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, exerce a docência nas referidas áreas neste estabelecimento público do ensino superior.

Tendo desempenhado diversos cargos partidários e autárquicos no seu concelho, integra como tesoureira a direção da Cáritas Diocesana de Coimbra, além de fazer parte da direção da Cooperativa Agrícola de Condeixa e Penela.

De 2013 a 2020, foi presidente da Comissão da Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Condeixa.

Desde as primeiras eleições locais, em 1976, o PS foi sempre o partido vencedor na votação para a Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, liderando o município em todos os 13 mandatos.

Em 2021, o PS conquistou quatro mandatos no executivo (44,01%), enquanto o PSD elegeu três vereadores (31,33%).

As outras forças que na altura concorreram à Câmara Municipal foram a CDU, o BE e o CH, que não conseguiram qualquer lugar no órgão.