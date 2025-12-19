O ministro das Infraestruturas anunciou hoje que o IP3 será duplicado entre Souselas e Penacova num investimento de 502 milhões de euros, reforçando a ligação ao interior do distrito de Coimbra e aproximando concelhos isolados como Góis e Arganil.

“O traçado do IP3 vai dar às regiões do interior capacidade de entrar na rede viária em segurança, criar oportunidades económicas locais e aproximar estas populações das principais vias nacionais”, afirmou Miguel Pinto Luz no Entroncamento, distrito de Santarém, acrescentando que a infraestrutura vai beneficiar também Vila Nova de Poiares e reforçar a ligação entre Coimbra e Viseu.

O Governo aprovou a solução para a duplicação e requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu e determinou a realização de estudos para a ligação a Góis e Arganil, assim como a conclusão da A13.

