Consternação na Leirosa e no Paião

Os funerais de Eugénio Pata, José Jacinto e Filipe Julião realizaram-se ontem, reunindo uma multidão na Praia da Leirosa e no Paião, em dois momentos de dor e consternação.

As comunidades daquelas duas localidades estão de luto desde quarta-feira, dia em que os três pescadores foram retirados sem vida da traineira “Virgem dolorosa”, naufragada no dia 3 deste mês numa zona entre a Praia da Vieira e São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande.

Buarcos, São Julião e Lavos, onde residiam os outros três pescadores igualmente resgatados sem vida no dia em que a traineira “Virgem dolorosa” naufragou – Joel Reboca, Jorge Evangelista e José Garcia – estão de luto desde a semana passada.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 13/07/2024