Coimbra: Metrobus obriga a corte na rua General Humberto Delgado junto às bombas da Cepsa

O troço da rua General Humberto Delgado, entre o posto de abastecimento de combustível da Cepsa e a rotunda da ACIC (na Solum) será cortado a partir de amanhã.

O corte é feito na sequência do desenvolvimento dos trabalhos de construção do Sistema de Mobilidade de Mondego e dura, numa primeira fase, sensivelmente um mês.

Até ao início de agosto vai haver uma interrupção da circulação rodoviária no segmento da rua General Humberto Delgado entre a rotunda da ACIC e a rotunda Artur Paredes, sendo garantido, no entanto, acesso exclusivo a moradores.

Inversão de circulação

A rotunda da ACIC vai também mudar de configuração, ou seja, o fluxo de trânsito nos dois sentidos será feito exclusivamente pelo lado da rotunda mais próximo da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC).

Por outro lado, o acesso ao posto de abastecimento de combustíveis da Cepsa será garantido, mas as entradas e saídas vão ser feitas pela mesma passagem.

Ao fim de um mês de obras, a empreitada terá alterações, sendo que será possível assegurar a circulação em torno de toda a rotunda da ACIC. Neste sentido, todos os fluxos de circulação poderão depois aceder à vertente poente da rua General Humberto Delgado, isto é, ao troço em que está situada a ESEC e ao Alma Shopping.

