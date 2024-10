Casa da Cultura de Coimbra acolhe evento dedicado ao livro antigo

A Casa Municipal da Cultura vai receber entre sexta-feira e domingo a primeira edição do “Salão do Livro Antigo”, que irá contar com debates e conferências, bem como a participação de nove livreiros.

O evento, realizado em parceria com a livraria Miguel de Carvalho, vai contar com um programa de conferências e debates, em que irão marcar presença, entre outros, o físico Carlos Fiolhais, o comissário para as comemorações dos 500 anos de Camões, José Augusto Bernardes, e o historiador José Pacheco Pereira, afirmou o município.

A iniciativa tem como objetivo dar a conhecer “o tesouro guardado na Sala do Livro Antigo” da Biblioteca Municipal de Coimbra, cujo espólio fundacional é composto por “incorporações do arquivo das congregações religiosas, doações e compras diversas, com textos de direito, de filosofia, de teologia e de história, bem como documentação cartográfica, do século XVI ao século XVIII”.

“Não havendo na programação municipal qualquer iniciativa que incidia sobre esta temática e, numa lógica de entrosamento da preservação do património cultural com a sua divulgação implícita a um ambiente de democratização da cultura, a Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico entendeu proveitoso para Coimbra promover um acontecimento desta natureza”, justificou a Câmara de Coimbra.

Nesta primeira edição, participam também nove livreiros especializados na área de vários pontos do país, numa “mostra e venda de livro antigo” que decorrerá na Casa Municipal da Cultura.

Além da participação de livreiros, haverá conferências e debates sobre a bibliofilia hoje, a relação entre a bibliofilia e literatura científica e a necessidade de cuidar do livro, entre outros temas.

O programa conta ainda com momentos de reflexão sobre o próprio fundo documental da Sala do Livro Antigo da Biblioteca Municipal, referiu.