Cantanhede: Festa de São Tomé vai ajudar a restaurar a capela do Espírito Santo

Entre os dias 19 e 25 de julho, o Terreiro do Paço, em Ançã, vai receber a Festa e Romaria de São Tomé, cujo tema desta edição é os “Anos 80, 90 e 2000” e o lucro da festa irá reverter para o restauro da capela do Espírito Santo de Ançã.

“Como não somos uma associação decidimos entregar o lucro da festa para ajudar no restauro da capela do Espírito Santo de Ançã. O São Tomé é uma romaria e, por isso, faz todo o sentido entregar o dinheiro à fábrica da igreja”, afirmou a juíza da festa, Liliana Patrícia Santos.

A infraestrutura precisa de obras de restauro na parte exterior e interior da capela e a construção de uma casa de banho. Em 2023 a festa deu um lucro de mais de três mil euros com um orçamento a rondar os 50 mil euros, valor muito próximo daquele que está disponível para este ano.

Para além das tradicionais cavalhadas, do cerimonial das bandeiras e do cortejo alegórico, a festa conta com uma forte animação noturna.

Iran Costa

é o cabeça de cartaz

O programa arranca na sexta-feira (19) com a Banda TEMA pelas 22H30 e com o Dj Rupture (02H00).

No sábado (20) decorre, a partir das 16H30, a Sunset Party com Mendes Dj, Dj Baptista e Gonçalo Vaz. Às 22H30 a banda HIT sobe ao palco. A noite encerra com o Dj Chimarrão.

