Biblioteca Joanina Digital abre espólio único ao mundo

03 de outubro às 09 h49
Foto: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra promove o lançamento da plataforma da Biblioteca Joanina Digital. A sessão centra-se na apresentação pública dos resultados do projeto-piloto – com destaque para a coleção digital dedicada ao Médio Oriente, um recurso precioso para a investigação sobre a presença dos portugueses no Golfo e Península Arábica.
No âmbito desta cerimónia, o emir do Sharjah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, Xeque Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, vai apresentar a sua mais recente obra, dedicada, precisamente, à história da região.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 03/10/2025

Autoria de:

Dora Loureiro

