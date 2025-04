Apagão: Proteção Civil colocou bombeiros em alerta às 20:00 de segunda-feira

A Proteção Civil colocou os bombeiros em alerta às 20:00 de segunda-feira, quando algumas zonas do país já tinham luz elétrica e mais de oito horas depois do apagão, disse hoje o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB).

António Nunes avançou à Lusa que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou o dispositivo em alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) às 20:00 de segunda-feira, estado que se prolonga até às 00:00 de hoje.

O presidente da Liga, que representa mais de 400 associações humanitárias de bombeiros voluntários do país, afirmou que as corporações de bombeiros só foram colocadas em alerta às 20:00 de segunda-feira, quando o apagão geral de energia aconteceu às 11:30 e numa altura em que algumas zonas do país já tinham luz elétrica.

A Lusa confirmou também junto de uma corporação de bombeiros que o alerta laranja chegou já passava das 20:00.

A emissão de alertas especiais ao sistema de proteção civil é da competência da ANEPC e tem como objetivo elevar o grau de prontidão e resposta operacional e dar conhecimento ao dispositivo de informações essenciais da situação de modo a permitir o desencadear de ações complementares no âmbito da proteção e socorro.

A Lusa contactou a ANEPC sobre a emissão de alerta laranja às 20:00 de segunda-feira e quais os motivos, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.